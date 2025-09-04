Kölner Haie holen noch einen Stürmer vor dem DEL-Start

Eishockey-Vizemeister Kölner Haie hat eine Woche vor dem ersten Saisonspiel noch einen Stürmer verpflichtet. Der 33 Jahre alte US-Amerikaner Tanner Kero wechselt vom schwedischen Club HV71 Jönköping an den Rhein. Für wie lange der ehemalige NHL-Stürmer unterschrieb, teilten die Haie am Donnerstag wie üblich nicht mit. Kero absolvierte in der NHL für Chicago und Dallas einst 138 Spiele und sammelte dabei 42 Scorer-Punkte. Die Rheinländer starten am 12. September mit einem Heimspiel gegen den EHC Red Bull München in die neue Spielzeit.

