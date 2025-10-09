Icon Menü
Eishockey: Sturm holt mit Boston ersten Sieg als NHL-Chefcoach

Eishockey

Sturm holt mit Boston ersten Sieg als NHL-Chefcoach

Marco Sturm ist mit einem Erfolg in seine erste Saison als NHL-Chefcoach gestartet. Kein Deutscher hatte vor ihm diese Rolle. Ein Spieler war besonders wertvoll für den Ex-Bundestrainer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der erste Treffer in der Amtszeit von Marco Sturm sorgte für Jubel bei den Bruins.
    Der erste Treffer in der Amtszeit von Marco Sturm sorgte für Jubel bei den Bruins. Foto: Nick Wass/FR67404 AP/AP/dpa

    Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer in der NHL gewonnen. Zum Auftakt in die Saison holten die Boston Bruins ein 3:1 gegen die Washington Capitals. Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der Geschichte der National Hockey League. Er holte 2018 Olympia-Silber mit der deutschen Nationalmannschaft und wechselte danach als Assistenztrainer in die NHL zu den Los Angeles Kings.

    In der Kabine bekam Sturm unter dem Jubel seiner Spieler einen Puck als Andenken für den ersten NHL-Sieg und rief: «Auf viele weitere! Viele weitere.»

    Den ersten Hauptrunden-Treffer in der Amtszeit von Sturm erzielte David Pastrnak im zweiten Drittel gegen die Capitals. Nach dem Ausgleich durch Tom WIlson trafen Elias Lindholm und Morgan Geekie zum Sieg für die Bruins - an beiden Toren war Pastrnak als Vorlagengeber beteiligt.

    Marco Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der NHL. (Archivbild)
    Marco Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der NHL. (Archivbild) Foto: Mary Schwalm/AP/dpa
