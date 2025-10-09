Sturm holt mit Boston ersten Sieg als NHL-Chefcoach

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer in der NHL gewonnen. Zum Auftakt in die Saison holten die Boston Bruins ein 3:1 gegen die Washington Capitals. Sturm ist der erste deutsche Cheftrainer in der Geschichte der National Hockey League. Er holte 2018 Olympia-Silber mit der deutschen Nationalmannschaft und wechselte danach als Assistenztrainer in die NHL zu den Los Angeles Kings.

In der Kabine bekam Sturm unter dem Jubel seiner Spieler einen Puck als Andenken für den ersten NHL-Sieg und rief: «Auf viele weitere! Viele weitere.»

Den ersten Hauptrunden-Treffer in der Amtszeit von Sturm erzielte David Pastrnak im zweiten Drittel gegen die Capitals. Nach dem Ausgleich durch Tom WIlson trafen Elias Lindholm und Morgan Geekie zum Sieg für die Bruins - an beiden Toren war Pastrnak als Vorlagengeber beteiligt.

