Emotionaler Abschied: Hannes Feneberg tritt überraschend als Vorsitzender des TSV Kottern zurück

Zum Abschied fließen Tränen

Leiser Abschied durch die Hintertür: Hannes Feneberg erklärt nach 33 Jahren Rücktritt als Chef des TSV Kottern

64-jähriger Ex-Unternehmer überrascht mit Rückzug ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Sein Herzensprojekt, ein neues Funktionsgebäude, müssen andere fortführen.
Von Thomas Weiß
    Hannes Feneberg ist nach 33 Jahren als Vorstandsvorsitzender des TSV Kottern zurückgetreten.
    Hannes Feneberg ist nach 33 Jahren als Vorstandsvorsitzender des TSV Kottern zurückgetreten. Foto: Martina Diemand (Archiv)

    Hannes Feneberg, der Vorsitzende des TSV Kottern, zog die Jahresversammlung durch wie immer: schnell und schnörkellos, scharfzüngig, aber ohne jeglichen Hang zur Selbstinszenierung. Feneberg unterbot den 47-Minuten-Rekord für die kürzeste Jahresversammlung aus dem Vorjahr erneut um vier Minuten, weil er den „Tagesordnungspunkt 8: Wünsche, Anträge und Verschiedenes“ nach einem zweisekündigen Blick ins Publikum selbst flugs beendet hatte.

