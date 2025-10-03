Leiser Abschied durch die Hintertür: Hannes Feneberg erklärt nach 33 Jahren Rücktritt als Chef des TSV Kottern

Hannes Feneberg, der Vorsitzende des TSV Kottern, zog die Jahresversammlung durch wie immer: schnell und schnörkellos, scharfzüngig, aber ohne jeglichen Hang zur Selbstinszenierung. Feneberg unterbot den 47-Minuten-Rekord für die kürzeste Jahresversammlung aus dem Vorjahr erneut um vier Minuten, weil er den „Tagesordnungspunkt 8: Wünsche, Anträge und Verschiedenes“ nach einem zweisekündigen Blick ins Publikum selbst flugs beendet hatte.
Zum Abschied fließen Tränen
