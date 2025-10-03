Zum Abschied fließen Tränen Leiser Abschied durch die Hintertür: Hannes Feneberg erklärt nach 33 Jahren Rücktritt als Chef des TSV Kottern

64-jähriger Ex-Unternehmer überrascht mit Rückzug ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Sein Herzensprojekt, ein neues Funktionsgebäude, müssen andere fortführen.