Braunschweig feiert Dennis Schröder für EM-Titel

Basketball-Europameister Dennis Schröder wird in seiner niedersächsischen Heimatstadt Braunschweig für den Titelgewinn geehrt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kommt am Freitagnachmittag kommende Woche (26.9.) ab 15.30 Uhr auf den Balkon des Altstadtrathauses, um mit den Fans zu feiern, wie die dpa aus Verwaltungskreisen erfuhr.

Die deutschen Basketballer hatten am vergangenen Sonntag das EM-Endspiel in Riga gegen die Türkei mit 88:83 gewonnen. Der 32 Jahre alte Braunschweiger Aufbauspieler wurde danach zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Schon beim WM-Triumph der deutschen Basketballer vor zwei Jahren in Manila war Schröder zum besten Spieler gewählt worden. Nach seiner Rückkehr wurde er von Tausenden Fans bejubelt. Schröder spielt in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der kommenden Saison für die Sacramento Kings.