Nach WM-Aus: Auch Team-EM ohne Tischtennis-Star Ovtcharov

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft wird bei der Team-EM im Oktober auf den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov verzichten. Hintergrund ist bei ihm wie auch bei der Europe-Top-16-Siegerin Ying Han, dass beide in den vergangenen Monaten mit längeren Verletzungspausen zu kämpfen hatten.

«Die Belastung für die Athleten ist durch die vielen Termine sehr hoch. Dima und Ying konzentrieren sich auf eine intensivere Trainingsphase in Deutschland und aktive Erholung», sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause.

Der 37 Jahre alte Ovtcharov ist nach dem Karriereende von Timo Boll der bekannteste deutsche Spieler. Bei der Individual-WM im Mai musste er wegen einer Halswirbelverletzung aber schon vor seinem ersten Einzel aufgeben. Auch in der Weltrangliste ist Ovtcharov auf Platz 29 zurückgefallen. Damit steht er aktuell hinter den drei Top-Spielern Benedikt Duda (8), Dang Qiu (16) und Patrick Franziska (17), die das deutsche Team bei den Europameisterschaften vom 12. bis 19. Oktober im kroatischen Zadar anführen werden.