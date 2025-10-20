Formel 1 live im Free-TV und Stream: Übertragung der F1-Saison 2025

Nachdem RTL sich nach der Saison 2020 aus der Live-Übertragung der Formel 1 zurückgezogen hatte, kehrte der Kölner Privatsender 2024 mit sieben Rennen im Free-TV zurück. Diese Partnerschaft mit Sky Deutschland wird auch in der Saison 2025 fortgesetzt, sodass Formel-1-Interessierte erneut sieben Rennen kostenlos bei RTL verfolgen können. Der Sender hatte nach mehr als 20 Jahren zurückgesteckt, weil die Rechte zur Übertragung immer teurer geworden waren. Während 2021 und 2022 noch vier Rennen im RTL-Programm zu finden waren, gab es 2023 keinen einzigen Grand Prix im Free-TV zu sehen.

Nach der Sendepause kehrten 2024 auch die langjährigen Kommentatoren zurück: Das Duo aus Heiko Waßer und Christian Danner wird die Formel-1-Rennen 2025 erneut für RTL kommentieren. Bei Sky ist dagegen Sascha Roos für den Kommentar zuständig. Unterstützt wird er dabei in der Regel von Ralf Schumacher oder Timo Glock. Auch der ehemalige F1-Pilot und Weltmeister Nico Rosberg wird ausgewählte Rennen als Experte begleiten.

Wie gestaltet sich die Übertragung der Formel 1 bei Sky und RTL in der Saison 2025? Welche Rennen werden im Free-TV gezeigt? Antworten auf diese Fragen und alle Informationen zur F1-Übertragung im Free-TV, Stream und Pay-TV finden Sie hier.

Die Formel 1 2025 live im Free-TV sehen: F1-Übertragung kostenlos

Der Rennkalender der Formel-1-Saison 2025 sieht insgesamt 24 Rennen vor, sieben davon zeigt RTL erneut kostenlos im Free-TV. Der Kölner Privatsender zeigt jedoch nicht nur die Rennen am Sonntag, sondern auch das gesamte Rahmenprogramm inklusive Trainingseinheiten und Qualifying. Neben der Live-Übertragung im Fernsehen bietet RTL auch einen Live-Stream an. Im Gegensatz zur TV-Berichterstattung ist das Streaming-Angebot des Senders jedoch nicht kostenlos. Das Basic-Abo ist für 5,99 Euro im Monat zu haben, das Premium-Paket kostet monatlich 8,99 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters.

RTL steigt in diesem Jahr mit dem Großen Preis von China in die Formel-1-Saison ein. Den Abschluss beim Kölner Privatsender macht der Große Preis von Las Vegas in den USA. Das sind alle Free-TV-Termine im Überblick:

23. März 2025: Großer Preis von China (Shanghai), Rennen: 8 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

18. Mai 2025: Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola), Rennen: 15 Uhr

1. Juni 2025: Großer Preis von Spanien (Barcelona), Rennen: 15 Uhr

15. Juni 2025: Großer Preis von Kanada (Montreal), Rennen: 20 Uhr (14 Uhr Ortszeit)

27. Juli 2025: Großer Preis von Belgien (Spa), Rennen: 15 Uhr

31. August 2025: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort), Rennen: 15 Uhr (15 Uhr Ortszeit)

23. November 2025: Großer Preis von Las Vegas (Las Vegas, Nevada), Rennen: 5 Uhr (20 Uhr Ortszeit, 22. November)​

Formel 1 im Pay-TV: Übertragung aller Rennen in voller Länge bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt auch in der Formel-1-Saison 2025 alle Rennen live und in voller Länge. Dazu gehören auch die sieben Rennen, die im Free-TV bei RTL zu sehen sind. Die Exklusivrechte hält Sky noch bis mindestens 2027. Ob danach wieder mehr Rennen im frei empfangbaren Fernsehen laufen werden, ist bislang offen.

Um die Formel 1 über Sky zu sehen, benötigen Zuschauer das Sport-Paket des Anbieters. Die günstigste Variante ist derzeit für 25 Euro pro Monat im ersten Jahr erhältlich, danach kostet das Abonnement 30 Euro monatlich. Wer neben der Formel 1 auch die Bundesliga verfolgen möchte, zahlt im ersten Jahr 35 Euro pro Monat, ab dem zweiten Jahr steigt der Preis auf 50 Euro monatlich. Weitere Informationen zu den aktuellen Angeboten gibt es auf der Website von Sky.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky auch eine Streaming-Option über die Plattform WOW an. Wer die Formel 1 dort sehen möchte, muss sich mit seinem WOW-Konto anmelden und das Sport-Abo unter „Meine Abos“ aktivieren. Damit können die Rennen auf verschiedenen Endgeräten gestreamt werden.