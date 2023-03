So sehen Sie am Wochende die Abfahrt und den Super-G aus Kvitfjell live im TV und Stream

Im TV und Stream stehen im Frauen-Ski-Weltcup Alpin 2022/23 in Kvitfjell (Norwegen) Abfahrt und Super-G an. Am Samstag ist Abfahrt. Wo wird das Rennen gezeigt?

03.03.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Am Wochenende geht es in Kvitfjell wieder um Speed: Die Ski-Alpin-Frauen fahren im FIS-Weltcup 2022/23 eine Abfahrt und zwei Super-G-Rennen in Norwegen. Es sind die letzten Speedrennen vor dem kommenden Weltcupfinale in Soldeu. Im Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Wird Ski Alpin im Fernsehen übertragen?

Wann ist der Frauen-Super-G in Kvitfjell?

Wann ist die Frauen-Abfahrt in Kvitfjell?

Gibt es einen Livestream vom Skirennen am Wochenende?

Hier gibt es Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse.

Ski-Weltcup der Frauen in Kvitfjell 2023 - Termine und Rennen

4.3. 2023, 11 Uhr: Frauen-Abfahrt in Kvitfjell, Norwegen

Frauen-Abfahrt in Kvitfjell, Norwegen 5.3.2023, 10.30 Uhr: Frauen-Super-G in Kvitfjell, Norwegen

Werden die Frauen-Super-G aus Norwegen am Wochenende live im TV übertragen?

Ja, die Rennen aus Kvitfjell in den Norwegen Bergen werden in der ARD, auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen.

Frauen-Abfahrt in Kvitfjell, am 4.3.2023: Live im ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11 Uhr MEZ)

Live im ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 11 Uhr MEZ) Frauen-Super-G in Kvitfjell, am 5.3.2023: Live im ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 (Startzeit 10.30 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 1 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenfrei. Fans des Frauen-Ski-alpin-Weltcups können die Rennen jedoch auch im Livestream verfolgen.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Frauen 2022 aus Kvitfjell?

Auch im Live-Stream gibt es die Skirennen der Frauen aus Kvitfjell kostenfrei zu sehen. Die Übertragung in der Mediathek von ARD und ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Damen-Abfahrt in Kvitfjell am 4.3.: ARD Sportschau im Livestream

ARD Sportschau im Livestream Damen-Super-G in Kvitfjell am 5.3..: ARD Sportschau im Livestream

Auch Eurosport überträgt die Ski-alpin-Weltcup-Rennen 2022 der Frauen aus Kvitfjell in seinem Livestream auf Eurosport.de und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn, die allerdings kostenpflichtig sind oder eine Registrierung erfordern.

Ergebnis des Frauen-Super-G in Kvitfjell vom 3.3.2023

Schon am Freitag, 03.03.2023, fand das erste Rennen in Kvitfjell statt. Dabei landete Cornelia Huetter (Österreich) auf Platz eins, Elena Curtoni (Italien) auf Platz zwei und Lara Gut-Berahmi ( Schweiz) auf Platz drei. Beste Deutsche war Kira Weidle auf Rang zwölf.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.