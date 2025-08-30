Nächste Niederlage für Bochum: 1:2 gegen Münster

Der VfL Bochum rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga tiefer in die Krise. Die 1:2 (1:1)-Heimpleite gegen Preußen Münster war bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel für die Bochumer, die gern direkt wieder aufsteigen möchten. Die Münsteraner erwischten dagegen mit bislang sieben Zählern im zweiten Zweitligajahr einen guten Saisonstart.

Joshua Mees mit seinem Doppelschlag (27. und 49. Minute) bescherte den Gästen vor 26.000 Zuschauern den ersten Auswärtssieg, Philipp Hofmann (44.) erzielte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich.

VfL bleibt weitgehend harmlos

In einer anfangs ausgeglichen Partie hatten beide Teams ihre Chancen, die Münsteraner durch Marvin Schulz und Oliver Batista Meier (32.,36.) aber die deutlich besseren. Nach Mees' zweitem Tor kurz nach der Pause übernahm Bochum mehr die Initiative und bemühte sich um dem Ausgleich. Münster aber brachte den Vorsprung gegen einen weitestgehend harmlosen Gegner problemlos über die Zeit.

Die Pleite am Samstag war der Höhepunkt einer Woche voller schlechter Nachrichten für VfL-Trainer Dieter Hecking mit fünf Ausfällen vor der Partie, dem geplatzten Transfer von Yusuf Kabadayi (FC Augsburg) und dem Abgang von Samuel Bamba (Willem II Tilburg). Bis zum Transferende am Montagabend soll noch Verstärkung geholt werden.

Doppeltorschütze Joshua Mees jubelt über seinen zweiten Treffer. Foto: David Inderlied/dpa

Philipp Hofmann (r) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: David Inderlied/dpa