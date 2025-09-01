Schalke 04 holt Angreifer Gomis aus der Schweiz

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch Angreifer Christian Gomis verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom FC Winterthur aus der Schweiz und erhält bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2029.

«Christian Gomis passt mit seiner Laufstärke und intensiven Spielweise in das Anforderungsprofil, das wir für Stürmer definiert haben. Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert und verfügt über Entwicklungspotenzial», sagte Sportdirektor Youri Mulder.

Dagegen verlässt Ilyes Hamache die Schalke und spielt für ein Jahr in der zweiten französischen Liga beim SC Amiens. Der 22-Jährige erhält dort einen Leihvertrag.