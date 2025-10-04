BVB nur Remis - Wagner atmet auf, Grimaldo blutet am Kopf

Borussia Dortmund hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg verpasst. Der schärfste Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München kam gegen den Dritten RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Leverkusens 2:0 (1:0) gegen Union Berlin überschattete die Kopfverletzung des vorzeitig ausgewechselten Kapitäns Alejandro Grimaldo. Sandro Wagner und der FC Augsburg beendeten ihre Niederlagen-Serie durch ein 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. Im Nordduell siegte Werder Bremen 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.

BVB seit 14 Spielen ungeschlagen

Christoph Baumgartner (7. Minute) brachte die Leipziger beim BVB früh in Führung, doch wirklich geschockt reagierten die Dortmunder nicht. Yan Couto (23.) erzielte im 26. Liga-Spiel sein erstes Bundesliga-Tor. Nach der Pause war der BVB in einem wenig spektakulären Spitzenspiel dem Sieg etwas näher, schaffte aber kein Tor mehr. Die Borussen sind saisonübergreifend nun 14 Partien ungeschlagen, verpassten es vor der Länderspielpause aber, ein weiteres Statement zu setzen.

Grimaldo prallt unglücklich mit Kofane zusammen

Ernest Poku (33.) und der bereits in der Champions League gegen Eindhoven erfolgreiche Christian Kofane (49.) trafen für Bayer. Der erst 19 Jahre alte Stürmer profitierte beim 2:0 von einem schweren Fehler des Berliner Torwarts Frederik Rönnow, der dem Leverkusener den Ball unbedrängt in den Fuß passte.

Die Freude über den Sieg trübte Grimaldos Kopfverletzung. Kurz vor der Pause prallte der 30-Jährige nach einem Eckball für Bayer im Strafraum unglücklich mit Kofane zusammen, blutete am Kopf und musste benommen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Wagner jubelt, Wolfsburg im Tief

Den erhofften Befreiungsschlag schaffte Sandro Wagner. Der Coach feierte nach vier Niederlagen in Serie mit dem FC Augsburg beim 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg den ersten Heimsieg der Saison. Noahkai Banks (3.), Mert Kömür (51.) und Robin Fellhauer (63.) erzielten die Tore für die Fuggerstädter. Adam Daghim (65.) schoss das Gäste-Tor. Für die Wolfsburger, die nun in der Tabelle hinter den FCA rutschten, war es die dritte Niederlage in Folge.

Frühes Werder-Tor entscheidet Nordduell

Ein frühes Tor reichte Werder Bremen zu einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Samuel Mbangula traf für die Elf von Trainer Horst Steffen bereits in der 2. Minute. Durch den Erfolg im Nordduell zog Werder mit den Kiezkickern nach Punkten (beide 7) gleich.

Icon vergrößern Voller Einsatz im Topspiel: Leipzigs Johan Bakayoko (l) will den Ball gegen BVB-Spieler Marcel Sabitzer behaupten. Foto: Bernd Thissen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Voller Einsatz im Topspiel: Leipzigs Johan Bakayoko (l) will den Ball gegen BVB-Spieler Marcel Sabitzer behaupten. Foto: Bernd Thissen/dpa

Icon vergrößern Augsburgs Coach Sandro Wagner stand schon vor dem Duell gegen Wolfsburg unter Druck. Foto: Harry Langer/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Augsburgs Coach Sandro Wagner stand schon vor dem Duell gegen Wolfsburg unter Druck. Foto: Harry Langer/dpa

Icon vergrößern Hier geblieben: Werders Marco Friedl (r) verfolgt St. Paulis Mathias Pereira Lage. Foto: Carmen Jaspersen/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hier geblieben: Werders Marco Friedl (r) verfolgt St. Paulis Mathias Pereira Lage. Foto: Carmen Jaspersen/dpa