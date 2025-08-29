Mainz trifft in Conference League auf Florenz mit Gosens

Der FSV Mainz 05 empfängt in der Ligaphase der Conference League unter anderem die AC Florenz mit dem deutschen Profi Robin Gosens. Das ergab die Auslosung in Monaco. Weitere Gegner im heimischen Stadion sind der türkische Club Samsunspor FC mit dem deutschen Trainer Thomas Reis sowie HSK Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina. Auswärts trifft der Fußball-Bundesligist auf Lech Posen aus Polen, den rumänischen Club Universitatea Craiova und Omonia Nikosia aus Zypern.

Mainz-Trainer Bo Henriksen sprach nach der Auslosung von «spannenden» Heimspielen. «Für uns ist wichtig, dass wir sportlich gute Möglichkeiten haben», erklärte der Däne und fügte an: «Wir freuen uns.»

Die Conference League findet zum fünften Mal überhaupt und zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften statt. Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet.

Mainz hat Millionen-Einnahmen schon sicher

Allein durch den Einzug in die Ligaphase haben die Mainzer Einnahmen in Höhe von 3,17 Millionen Euro sicher. Für jeden Sieg erhalten die 05er weitere 400.000 Euro, für jedes Remis immerhin 133.000 Euro. Sollte der FSV weiterkommen, winken erneut Prämien.

Der erste Spieltag der Conference League findet am 2. Oktober statt, der sechste und letzte Spieltag steigt am 18. Dezember. Die genauen Ansetzungen für die Ligaphase will die UEFA an diesem Wochenende bekanntgeben. Im kommenden Jahr geht es dann mit den K.o.-Runden weiter. Das Endspiel steigt am 27. Mai in Leipzig.