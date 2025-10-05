Gladbachs Sportdirektoren-Suche - Stegemann: «Gutes Gefühl»

Geschäftsführer Stefan Stegemann vom kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat bei der Sportdirektoren-Suche «ein gutes Gefühl». Er habe mit Co-Geschäftsführer Markus Aretz und Scouting-Direktor Steffen Korell vielversprechende Gespräche geführt, wenngleich er sich zu Personalien nicht äußern wollte.

«Es gibt schon Kandidaten, wo wir sagen: Die würden wir mit Freude nehmen. Ob das am Ende zum Deal kommt, muss die Realität zeigen», sagte Stegemann am Rande des Spiels gegen den SC Freiburg bei DAZN.

Nach der Trennung von Trainer Gerardo Seoane hatte Anfang der Woche auch Sportchef Roland Virkus seinen Rücktritt erklärt. Die Borussia suche jemanden, «der eine sportliche Philosophie mit der Sportabteilung auf den Weg bringt», erklärte Stegemann - eine Identität, an der die Borussia zu erkennen sei.

In den vergangenen Tagen kursierten mehrere Namen rund um den Borussia-Park. Unter anderem waren in diversen Medien der erfahrene Bundesliga-Manager Jörg Schmadtke, Ex-HSV-Sportchef Jonas Boldt oder Ex-Borusse Martin Stranzl genannt worden. Auf dem Trainerposten hat vorerst der bisherige U23-Coach Eugen Polanski das Sagen.