Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan

Kylian Mbappé hat Real Madrid und Trainer Xabi Alonso zum zweiten Sieg in der Champions League geschossen. Bei Außenseiter Qairat Almaty aus Kasachstan sorgte der französische Torjäger mit drei Toren für einen am Ende deutlichen 5:0 (1:0)-Erfolg. Mit sechs Punkten aus zwei Partien glückte der Start in die Königsklasse vor allem dank Mbappé. Der Ausnahmestürmer hat bereits fünf Tore auf dem Konto.

Wie schon beim 2:1-Sieg zum Auftakt gegen Olympique Marseille hatten die Königlichen auch bei Champions-League-Neuling aus Almaty allerdings Probleme. Zwar war das Alonso-Team in der kasachischen Millionenstadt überlegen, doch nur Mbappé war vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter (25. Minute) erfolgreich. Der 18 Jahre alte Franco Mastantuono wurde zuvor im Strafraum von Torhüter Scherchan Kalmursa gefoult.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Mbappé mit zwei weiteren Toren für die Entscheidung (52./74.). Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Díaz (90.+3) waren für den 5:0-Endstand verantwortlich.

Bergamo dreht Partie gegen Brügge

Atalanta Bergamo drehte beim 2:1 (0:1) über den FC Brügge das Match in der zweiten Halbzeit. Der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis traf für die Belgier zum 0:1 (38.). Lazar Samardžić glich per Foulelfmeter aus (73.), dann köpfte der Kroate Mario Pašalić den 2:1-Siegtreffer (87.).

Icon vergrößern Zwischen Bergamo und Brügge gab es viele harte Zweikämpfe. Foto: Spada/LaPresse/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zwischen Bergamo und Brügge gab es viele harte Zweikämpfe. Foto: Spada/LaPresse/AP/dpa