Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Champions League: Kantersieg für Flick und Barcelona

Champions League

Kantersieg für Flick und Barcelona

Nach der Pause wird es kurz eng für den FC Barcelona und Hansi Flick. Doch dann schießen die Katalanen sich mit einem klaren Erfolg gegen Olympiakos für den Clásico am Wochenende warm.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch Lamine Yamal (links) traf für Barcelona
    Auch Lamine Yamal (links) traf für Barcelona Foto: Joan Monfort/AP/dpa

    Hansi Flick und der FC Barcelona haben sich mit einem Kantersieg für den Clásico am Wochenende eingeschossen. Auch dank langer Überzahl fertigte Barça den griechischen Fußball-Meister Olympiakos Piräus mit 6:1 (2:0) ab. Ein Dreierpack von Fermin Lopez (7. Minute/39./76.), ein Doppelpack von Marcus Rashford (74./79.) sowie ein Elfmeter-Tor von Lamine Yamal (68.) sicherten den Sieg. Am Sonntag tritt Barça dann zum Topspiel bei Real Madrid an.

    Ayoub El Kaabi (54./Elfmeter) hatte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste erzielt. Nach einem umstrittenen Platzverweis für Santiago Hezze (57.) hatte Olympiakos weite Teile der 2. Halbzeit in Unterzahl spielen müssen. Nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel setzte sich Flick mit Barça vorerst in der Spitzengruppe der Champions League fest.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden