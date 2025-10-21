Kantersieg für Flick und Barcelona

Hansi Flick und der FC Barcelona haben sich mit einem Kantersieg für den Clásico am Wochenende eingeschossen. Auch dank langer Überzahl fertigte Barça den griechischen Fußball-Meister Olympiakos Piräus mit 6:1 (2:0) ab. Ein Dreierpack von Fermin Lopez (7. Minute/39./76.), ein Doppelpack von Marcus Rashford (74./79.) sowie ein Elfmeter-Tor von Lamine Yamal (68.) sicherten den Sieg. Am Sonntag tritt Barça dann zum Topspiel bei Real Madrid an.

Ayoub El Kaabi (54./Elfmeter) hatte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste erzielt. Nach einem umstrittenen Platzverweis für Santiago Hezze (57.) hatte Olympiakos weite Teile der 2. Halbzeit in Unterzahl spielen müssen. Nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel setzte sich Flick mit Barça vorerst in der Spitzengruppe der Champions League fest.