Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon

José Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Nach der peinlichen 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.

In den Stunden danach soll Mourinho bereits seine Zustimmung gegeben haben. Im Laufe des Mittwochs sollen die Verhandlungen abgeschlossen werden, wie das Fachmagazin «A Bola» berichtet. Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert.

Der 62 Jahre alte Starcoach hatte zuletzt für Fenerbahçe Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn erst vor kurzem freigestellt. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland nach Portugal zurückkehren könnte.