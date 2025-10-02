Bayern-Shootingstar vor U21-Debüt - Zwei Rückkehrer

Mit Neuling Tom Bischof sowie den Rückkehrern Paul Wanner und Nnamdi Collins strebt die deutsche U21-Nationalmannschaft die nächsten Erfolge in der EM-Qualifikation an. Der Frankfurter Außenverteidiger Collins soll nach seinem unglücklichen Debüt in der A-Nationalmannschaft diesmal wieder bei der Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes eine Stütze sein. Wanner (PSV Eindhoven) kehrt nach einer auskurierten Fußverletzung in das Team von Trainer Antonio Di Salvo zurück.

Nach langem Anlauf steht der 20-jährige Bischof, der zuletzt beim FC Bayern überzeugte, nun im U21-Kader. Er freue sich, dass Bischof diesmal dabei sein könne, «nachdem er bereits einige Male verletzungsbedingt absagen musste oder anderweitig für die A-Nationalmannschaft oder den FC Bayern im Einsatz war», sagte Di Salvo. Erstmals nominiert wurden Torhüter Leon Wechsel von GKS Tychy in Polen und Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo von RB Leipzig.

Zwei verletzungsbedingte Ausfälle

Verletzungsbedingt nicht zum Aufgebot für die Länderspiele am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) kommender Woche in Jena gegen Griechenland und vier Tage später in Belfast gegen Nordirland zählen Torhüter Mio Backhaus (SV Werder Bremen) und Verteidiger Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).

Wie Collins war auch Wanner Teil der deutschen Mannschaft bei der U21-EM im vergangenen Sommer, bei der das Team im Endspiel gegen England verlor. Bischof hatte dort gefehlt, weil er mit dem FC Bayern bei der Club-WM war.

Deutsches Team Favorit in Qualifikation

Die Auswahl von Di Salvo war im September mit einem 5:0 gegen Lettland erfolgreich in die Qualifikation gestartet. Die nächste U21-Europameisterschaft findet 2027 in Albanien und Serbien statt. In ihrer Qualifikationsgruppe trifft die deutsche Mannschaft als Favorit zudem noch auf Georgien und Malta.

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Der Start in die EM-Qualifikation ist der deutschen U21 geglückt. (Archivbild) Foto: Nderim Kaceli/dpa

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (M) will mit seinem Team zwei Siege einfahren. Foto: Christian Kunz/dpa