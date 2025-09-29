Zwei Spiele Sperre für Mainzer Torhüter Zentner

Torwart Robin Zentner vom FSV Mainz 05 ist in der Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Dieses Urteil traf das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nachdem der 30-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund nach einem klaren Foul außerhalb des Strafraums gegen Karim Adeyemi die Rote Karte gesehen hatte.
Zentner fehlt damit den Mainzern in den nächsten Liga-Partien am Sonntag beim Hamburger SV und am 18. Oktober gegen Bayer Leverkusen. In der Conference League in Zypern bei Omonia Nikosia am Donnerstag ist der Keeper allerdings spielberechtigt.
