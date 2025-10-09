Deutsche U21 ohne Collins und Gruda gegen Griechenland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der Qualifikation zur Fußball-EM auf ihre Leistungsträger Brajan Gruda und Nnamdi Collins verzichten. Gruda fehlt am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Jena gegen Griechenland und vier Tage später in Nordirland wegen Knieproblemen, mit denen er aus der Premier League vom vergangenen Spiel mit Brighton & Hove Albion angereist war. Der kürzlich zum A-Nationalspieler beförderte Collins blieb wegen eines Infekts bislang zu Hause.

Einsatzgarantie für Bayern-Jungstar Bischof

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hofft, dass Außenverteidiger Collins noch für das Spiel am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Belfast fit wird. Wegen der Ausfälle nominierte der Coach den Nürnberger Tim Drexler und den Dresdner Julian Pauli nach. Beide sind - wie unter anderem auch Tom Bischof vom FC Bayern - noch ohne U21-Einsatz. Dieser bekam von Di Salvo eine Einsatzgarantie. «Er ist ein Spieler, von dem ich mir sehr viel erhoffe und ich glaube, dass er unserem Spiel eine Struktur geben kann, die uns hilft», sagte Di Salvo.

Wer das Team als neuer Kapitän anführen wird, ließ der Trainer offen. Aljoscha Kemlein von 1. FC Union Berlin und Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, die bei den Länderspielen im September in der Startelf die Kapitänsbinde getragen hatten, fehlen diesmal verletzt.

Deutsches Team Favorit in Qualifikation

Die Auswahl von Di Salvo war im September mit einem 5:0 gegen Lettland erfolgreich in die Qualifikation gestartet. Die nächste U21-Europameisterschaft findet 2027 in Albanien und Serbien statt. In ihrer Qualifikationsgruppe trifft die deutsche Mannschaft als Favorit zudem noch auf Georgien und Malta.

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Nach starker Leistung gegen Lettland diesmal nicht dabei: Brajan Gruda (r). Foto: Jens Büttner/dpa

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte Spieler nach. Foto: Jan Woitas/dpa

Trotz der Ausfälle in Vorfreude auf die Spiele: Trainer Antonio Di Salvo (l) und Torhüter Dennis Seimen. Foto: Jan Woitas/dpa