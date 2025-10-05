Icon Menü
Frauen-Bundesliga: Flutlicht-Panne: Spiel-Abbruch in Frauen-Bundesliga

Frauen-Bundesliga

Beim Derby zwischen Köln und Leverkusen fällt kurz vor der Pause das Flutlicht aus. Nach gut einer Stunde folgt schließlich der Spielabbruch.
Von dpa
    Beim Spiel zwischen Köln und Leverkusen in der Frauen-Bundesliga war das Flutlicht ausgefallen. (Archivbild)
    Beim Spiel zwischen Köln und Leverkusen in der Frauen-Bundesliga war das Flutlicht ausgefallen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Wegen einer Flutlicht-Panne ist das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für die Kölnerinnen war die Partie kurz vor der Pause zunächst ausgesetzt worden, nachdem das Flutlicht ausgefallen war. Weil die Panne in gut einer Stunde nicht zufriedenstellend behoben werden konnte, wurde das Spiel schließlich von Schiedsrichterin Annika Kost abgebrochen. Sandra Jessen hatte die Gastgeberinnen in der ersten Minute in Führung gebracht.

