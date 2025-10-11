Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Frauen-Fußball: DFB-Torjägerin droht Aus für Nations-League-Halbfinale

Frauen-Fußball

DFB-Torjägerin droht Aus für Nations-League-Halbfinale

Die deutschen Fußballerinnen spielen Ende Oktober um den Finaleinzug in der Nations League. Eine Stürmerin könnte die Partien gegen Frankreich verpassen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Leipzigs Giovanna Hoffmann könnte das Halbfinale der Nations League verpassen.
    Leipzigs Giovanna Hoffmann könnte das Halbfinale der Nations League verpassen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

    Leipzigs Trainer Jonas Stephan rechnet mit einer längeren Zwangspause für die deutsche Fußball-Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann. Die 27-Jährige könnte damit auch das Halbfinale der Nations League am 24. und 28. Oktober gegen Frankreich verpassen. Am Dienstag will Bundestrainer Christian Wück den Kader für das Final Four bekanntgeben.

    «Wenn eine Spielerin weinend das Feld verlässt, dann muss man leider davon ausgehen, dass es nicht in drei Tagen wieder gehen wird. Ich weiß es aber noch nicht. Giovanna ist ein Aushängeschild unserer Mannschaft, daher muss ich niemandem erklären, dass das ein fataler Ausfall für uns wäre», sagte Stephan nach dem 2:1 des RB-Teams in der Bundesliga gegen die SGS Essen.

    Was war passiert?

    Torjägerin Hoffmann, die die Sächsinnen in Führung gebracht hatte, war in der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf liegen geblieben und hielt sich das Knie. Nach einer kurzen Behandlungspause verließ sie unter Tränen den Platz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden