2027 erstmals Eröffnungsspiel in der Champions League

Ab 2027 soll es in der Champions League ein Eröffnungsspiel geben. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA mit ihren Clubs beschloss, wird in Zukunft der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten - und zwar vor heimischem Publikum. Die Partie soll als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen.

Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Spielzeit, um «allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten», hieß es in der Mitteilung.

Nur noch ein Spiel am Dienstag

Wäre die Regelung zu Beginn der laufenden Saison eingeführt worden, hätte Titelverteidiger Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo im Pariser Parc des Princes den höchsten europäischen Clubwettbewerb eröffnet. Doch die Franzosen, die 4:0 gewannen, spielten erst am Mittwoch - wo wie am Dienstag und Donnerstag jeweils sechs Partien auf dem Programm standen.

Laut der Neuerung werden nun fünf der sechs Dienstagspartien auf Mittwoch und Donnerstag geschoben. Ob auch für die Königsklasse der Frauen eine solche Änderung geplant ist, ist nicht bekannt.