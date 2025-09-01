Icon Menü
Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Fußball-Bundesliga

1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Aufsteiger 1. FC Köln legt auf der Außenposition noch einmal nach. Vom belgischen Meister kommt Alessio Castro-Montes.
Von dpa
    Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln
    Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln Foto: Arne Dedert/dpa

    Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat noch einen Außenbahnspieler verpflichtet. Vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise wechselt Alessio Castro-Montes an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis 2028. «Er ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der internationale Erfahrung, fußballerische Qualität und große Spielintelligenz mitbringt», sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler über den 28 Jahre alten Belgier.

