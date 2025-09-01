1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat noch einen Außenbahnspieler verpflichtet. Vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise wechselt Alessio Castro-Montes an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis 2028. «Er ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der internationale Erfahrung, fußballerische Qualität und große Spielintelligenz mitbringt», sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler über den 28 Jahre alten Belgier.

