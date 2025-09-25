Icon Menü
Fußball-Bundesliga: FCA-Kapitän Gouweleeuw verletzt - Wagner: «Tut sehr weh»

Fußball-Bundesliga

FCA-Kapitän Gouweleeuw verletzt - Wagner: «Tut sehr weh»

Augsburg kassiert gegen Mainz eine heftige Pleite - und verliert zu allem Überfluss vorerst auch seinen Abwehrchef und Kapitän. Trainer Wagner wird vor dem Kellerduell in Heidenheim deutlich.
Von dpa
    •
    •
    •
    Jeffrey Gouweleeuw ist Kapitän und dienstältester Spieler des FC Augsburg. (Archivfoto)
    Jeffrey Gouweleeuw ist Kapitän und dienstältester Spieler des FC Augsburg. (Archivfoto) Foto: Harry Langer/dpa

    Der FC Augsburg muss in den nächsten Spielen auf Kapitän und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Niederländer erlitt beim 1:4 zuletzt gegen Mainz einen Innenbandriss im rechten Knie und wird laut Vereinsangaben «ein paar Wochen» fehlen.

    «Tut sehr weh», sagte Trainer Sandro Wagner vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Heidenheim. «Er ist ein Leader auf und neben dem Platz, für mich ein wichtiger Ansprechpartner und nicht umsonst Kapitän.» Der Ausfall des 34-Jährigen sei «bitter».

