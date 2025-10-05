Heidenheim-Profis geben Update zu verunglücktem Fan

Gut eine Woche nach dem Unfall eines Zuschauers im heimischen Stadion haben die Profis des 1. FC Heidenheim neue Informationen zum schwer verunglückten Fußball-Fan bekommen. «Heute vor dem Spiel wurde uns mitgeteilt, dass es dem Fan den Umständen entsprechend ein bisschen besser geht», sagte Rechtsverteidiger Omar Traoré nach der Heidenheimer 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart.

Auch Mittelfeldspieler Niklas Dorsch berichtete, dass ihnen gesagt worden sei, dass der Zuschauer «eigentlich stabil» sei. Das habe dem Team «ein gutes Gefühl, Kraft gegeben».

Unfall im Team ein Thema - «Weil es uns auch mitgenommen hat»

Der Fan war kurz vor Ende des 2:1-Erfolgs des 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg vom Zaun in den Innenbereich gestürzt. Schwer verletzt war der Zuschauer per Hubschrauber aus dem Stadion ins Krankenhaus gebracht worden. «Letzte Woche war sehr, sehr traurig», sagte Traoré rückblickend.

Der Unfall beschäftigt die Mannschaft auch weiterhin. «Wir fragen regelmäßig nach, wie der Stand der Dinge ist, weil es uns auch mitgenommen hat», sagte Dorsch und hofft weiter auf Genesung des Fans: «Im Namen der Mannschaft wünschen wir das Allerbeste.»

Per Hubschrauber war der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht worden. Foto: Harry Langer/dpa