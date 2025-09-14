Kölns Kaminski schießt spätestes Tor der Bundesliga-Historie

Jakub Kaminski vom 1. FC Köln hat beim 3:3 (1:1) seines Clubs beim VfL Wolfsburg das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt. Der 23 Jahre alte Pole traf am Samstag in der 14. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Dieses Tor «fiel so spät wie noch nie zuvor in der Bundesliga», heißt es auf der Internetseite der Liga.

Weitere Besonderheiten an diesem Treffer: Kaminski ist nur von den Wolfsburgern an die Kölner ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler schoss dieses Rekordtor also gegen seinen Stammverein und sagte hinterher: «Ich habe Respekt vor Wolfsburg und habe deshalb nach dem Tor nicht gejubelt.»

Der bisherige Rekordhalter spielt ebenfalls für den FC: Marius Bülter traf am 31. Spieltag der Saison 2022/23 in der zwölften Minute der Nachspielzeit für den FC Schalke 04 zum 3:2-Sieg gegen den FSV Mainz 05.