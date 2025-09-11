Kölns Trainer: Eriksen spielt für Vorbereitung keine Rolle

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln ist der Wechsel von Top-Star Christian Eriksen zum VfL Wolfsburg vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga am Samstag egal. In der Annahme, dass der dänische Rekordnationalspieler gegen die Kölner noch nicht zum Einsatz kommt, lobte Kwasniok den kommenden Gegner gar überschwänglich.

«Glückwunsch an den VfL, dass er auch so einen Weltstar in die Bundesliga bekommt», sagte der Kölner Coach am Donnerstag. «Das ist ein schöner Transfercoup. Er ist einfach ein toller Spieler, ihm schaut man gerne zu.»

Der 33 Jahre alte Eriksen war zuvor nach Wolfsburg gewechselt, nachdem er bei Manchester United keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte. «Er hat ein oder zwei Trainingseinheiten bis Samstag. Wir gehen alle davon aus, dass er nicht beginnen wird. Das würde mich sehr überraschen. Von daher hat es keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung», befand Kwasniok weiter.