Lokonga und Vieira da: HSV holt zwei Arsenal-Profis

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat seinen Kader kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal verstärkt. Vom englischen Fußball-Spitzenclub FC Arsenal wechseln sowohl der Belgier Sambi Lokonga als auch der Portugiese Fábio Vieira zum HSV.

Anders als Lokonga wird der 25-jährige Vieira nur ausgeliehen. Er war 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zu Arsenal gewechselt. «Fabio ist ein klassischer Spielmacher, der viel Kreativität mitbringt», sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz über den namhaftesten Neuzugang dieses Sommers. An Vieira hatte auch der VfB Stuttgart Interesse gezeigt.

Der 25-jährige Lokonga absolvierte zwei Länderspiele für Belgien und spielte in der vergangenen Saison leihweise für den spanischen Club FC Sevilla. Ihn kaufte der HSV fest.

Icon vergrößern Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa