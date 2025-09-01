Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: Lokonga und Vieira da: HSV holt zwei Arsenal-Profis

Fußball-Bundesliga

Lokonga und Vieira da: HSV holt zwei Arsenal-Profis

Kurz vor dem Ende der Transferphase schlägt der HSV auf dem Transfermarkt zu. Der Bundesliga-Aufsteiger bedient sich beim englischen Top-Club FC Arsenal.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga.
    Der belgische Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat seinen Kader kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal verstärkt. Vom englischen Fußball-Spitzenclub FC Arsenal wechseln sowohl der Belgier Sambi Lokonga als auch der Portugiese Fábio Vieira zum HSV.

    Anders als Lokonga wird der 25-jährige Vieira nur ausgeliehen. Er war 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zu Arsenal gewechselt. «Fabio ist ein klassischer Spielmacher, der viel Kreativität mitbringt», sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz über den namhaftesten Neuzugang dieses Sommers. An Vieira hatte auch der VfB Stuttgart Interesse gezeigt.

    Der 25-jährige Lokonga absolvierte zwei Länderspiele für Belgien und spielte in der vergangenen Saison leihweise für den spanischen Club FC Sevilla. Ihn kaufte der HSV fest.

    Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira.
    Der portugiesische Mittelfeldspieler Fabio Vieira. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden