Polizei vor Hamburger Stadtderby: Keine Ausschreitungen

Vor dem ersten Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga nach mehr als 14 Jahren ist es nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. «Es gab keine Vorkommnisse bei den Märschen», teilte die Polizei auf Anfrage etwa eine Stunde vor dem Anpfiff mit. Die Begegnung wird als Hochrisikospiel eingestuft.

Fans des Hamburger SV und des FC St. Pauli hatten sich am Nachmittag getroffen, um mit ihrer Fangruppe zum Volksparkstadion zu ziehen. Die HSV-Anhänger versammelten sich am Platz der Republik in Altona und machten sich zu Fuß auf den Weg. Fans des Kiez-Clubs starteten vom Millerntor-Stadion mit Fahrrädern und Rollern.

Polizei schweigt über Anzahl der Einsatzkräfte

Zu der genauen Anzahl der Einsatzkräfte hatte die Polizei im Vorfeld keine Auskunft gegeben, verwies aber auf die vorherigen Stadtduelle. Im Mai 2024 waren beim bislang letzten Derby in der 2. Bundesliga insgesamt rund 1.900 Kräfte im Einsatz, darunter auch Beamte aus Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und von der Bundespolizei.

Vor der Partie traf sich die Polizei mit beiden Vereinen, um das bestehende Sicherheitskonzept zu besprechen und zu ergänzen. Dabei sei das größte Ziel, die rivalisierenden Fans im Stadion und im Nahbereich voneinander zu trennen.

Icon vergrößern Radelten zum Volkspark: St. Pauli-Fans Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Radelten zum Volkspark: St. Pauli-Fans Foto: Ulrich Perrey/dpa

Icon vergrößern HSV-Fans fiebern dem Stadtderby entgegen. Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen HSV-Fans fiebern dem Stadtderby entgegen. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Icon vergrößern Fanmarsch in den Farben des HSV Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fanmarsch in den Farben des HSV Foto: Ulrich Perrey/dpa

Icon vergrößern Großaufgebot der Polizei sorgt für Sicherheit rundum das Hamburger Stadtderby. Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Großaufgebot der Polizei sorgt für Sicherheit rundum das Hamburger Stadtderby. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Icon vergrößern Vorfreude von St. Pauli-Fans auf das erste Stadtderby in der Bundesliga seit 14 Jahren Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vorfreude von St. Pauli-Fans auf das erste Stadtderby in der Bundesliga seit 14 Jahren Foto: Ulrich Perrey/dpa

Icon vergrößern HSV-Fanmarsch zum Volksparkstadion Foto: Ulrich Perrey/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen HSV-Fanmarsch zum Volksparkstadion Foto: Ulrich Perrey/dpa