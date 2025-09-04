Europameister Spanien souverän - Niederlande verpasst Sieg

Europameister Spanien ist mit einem deutlichen Erfolg in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. In Bulgarien siegten die Iberer durch Tore von Mikel Oyarzabal (5. Minute), Marc Cucurella (30.) und Mikel Merino (38.) in der Gruppe E souverän mit 3:0 (3:0). Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite muss in die Playoffs.

Auch die Türkei gewann ihr Auftaktspiel in der Gruppe E in Georgien mit 3:2 (2:0). Kerem Aktürkoglu (41./52.) und Mert Müldür (3.) waren für die Türken erfolgreich.

Polen ärgert Niederlande bei Lewandowski-Comeback

Die Niederlande kamen trotz deutlicher Überlegenheit gegen Robert Lewandowskis Polen in der Gruppe G nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman ging durch ein Tor von Denzel Dumfries (28.) hochverdient in Führung. Polen glich unter dem neuen Trainer Jan Urban durch Matthew Cash aus (78.).

Die Niederländer bleiben dennoch vor den punktgleichen Polen auf Rang eins. Lewandowski konnte beim Comeback nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nicht überzeugen und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt.

Belgien hat nach bislang wenig überzeugenden Leistungen in der Gruppe J in Liechtenstein deutlich mit 6:0 (1:0) gewonnen. Mit sieben Punkten steht die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia lediglich auf Rang drei.

Nächster Gegner der DFB-Elf gewinnt

In der Gruppe A gewann Deutschlands nächster Gegner Nordirland in Luxemburg mit 3:1 (1:1). Jamie Reid (7.), Shea Charles (46.) und Justin Devenny (70.) erzielten die Treffer für die Nordiren, die am Sonntag in Köln auf die DFB-Elf treffen.

Icon vergrößern Spanien hatte zum Auftakt der WM-Qualifikation in Bulgarien keine Probleme. Foto: Tony Uzunov/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Spanien hatte zum Auftakt der WM-Qualifikation in Bulgarien keine Probleme. Foto: Tony Uzunov/AP/dpa