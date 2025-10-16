Icon Menü
Fußball: Nach WM-Quali-Aus: Kluivert nicht mehr Trainer in Indonesien

Fußball

Nach WM-Quali-Aus: Kluivert nicht mehr Trainer in Indonesien

Ex-Profi Patrick Kluivert muss sich einen neuen Job suchen. Der indonesische Verband gibt nach nicht mal einem Jahr die Trennung bekannt.
Von dpa
    Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien.
    Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

    Der frühere niederländische Stürmerstar Patrick Kluivert hat nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Job als Fußball-Nationaltrainer von Indonesien verloren. Die Trennung verkündete der nationale Verband in Jakarta bei X. «Nach offenen und respektvollen Gesprächen einigten sich beide Parteien darauf, diese Zusammenarbeit zu beenden», hieß es vom Verband PSSI.

    Der 48 Jahre alte Ex-Profi Kluivert, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann, hatte das Amt erst im Januar übernommen und sollte eigentlich für zwei Jahre bleiben. Indonesien scheiterte jedoch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. In der indonesischen Qualifikationsgruppe setzte sich stattdessen Saudi-Arabien durch.

