Vierte Quali-Niederlage: Nagelsmanns berühmte Vorgänger

Auf dieses DFB-Novum hätte Julian Nagelsmann gerne verzichtet. Als erster Bundestrainer musste der 38-Jährige mit dem 0:2 in der Slowakei eine Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel hinnehmen. Überhaupt stehen nun in 105 Ausscheidungsspielen erst vier Niederlagen für die Fußball-Nationalmannschaft zu Buche. Ein schwacher Trost für Nagelsmann: Prominente Vorgänger verloren sogar zu Hause.

16. Oktober 1985: 0:1 gegen Portugal in Stuttgart

Ausgerechnet unter Franz Beckenbauer kassiert Deutschland die erste Niederlage überhaupt in einem WM-Qualifikationsspiel. Carlos Manuel überwindet Toni Schumacher im deutschen Tor zum Siegtreffer für die Portugiesen. Der «Kaiser» kann das Ergebnis verschmerzen. Das Ticket für die Endrunde ist schon vorher fix gebucht. In Mexiko schafft es die DFB-Elf 1986 bis ins Finale gegen Argentinien. Diego Maradona verhindert den WM-Triumph.

1. September 2001: 1:5 gegen England in München

Mit Rudi Völler will sich Nagelsmann nach der Slowakei-Schlappe beraten. Der heutige DFB-Sportdirektor weiß genau, wie sich bittere Niederlagen auf dem WM-Weg anfühlen. Im Münchner Olympiastadion fegt England mit Michael Owen über das DFB-Team hinweg. Teamchef Völler muss in die Playoffs gegen die Ukraine und löst über den Umweg das Ticket für Japan und Südkorea. In Fernost führen Oliver Kahn und Michael Ballack Deutschland bis ins Finale gegen Brasilien (0:2). Die Fans singen: «Es gibt nur ein' Rudi Völler».

31. März 2021: 1:2 gegen Nordmazedonien in Duisburg

Auch Joachim Löw erwischte es kurz vor seinem Abschied als Bundestrainer noch. Nach der Rücktrittsankündigung des Weltmeister-Trainers startet die DFB-Elf mit zwei Siegen in die Ausscheidungsrunde für Katar 2022. Doch im dritten Spiel geht alles schief. Der Außenseiter aus Nordmazedonien kontert frech und holt sich den Sieg in Duisburg. Die Qualifikation wird dann von Löws Nachfolger Hansi Flick souverän geschafft - doch in Katar folgt das bittere Aus in der Gruppenphase.