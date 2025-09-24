Nationalspieler Havertz fällt womöglich länger aus

Die Hoffnung von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ein baldiges Comeback von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz scheint sich erst einmal nicht zu erfüllen. Arsenal-Coach Mikel Arteta ließ durchblicken, dass es nach dem Eingriff am Knie womöglich noch länger dauern wird. «Bei Kai wissen wir, dass es noch Monate sein werden. Ich weiß nicht, ob es Wochen sein können. (...) Wir vermissen ihn sehr. Hoffentlich kommt er zurück, und zwar langfristig», sagte der Coach vor dem Liga-Pokal-Spiel gegen Port Vale.

Der Ex-Leverkusener hatte sich Ende August einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen, wie es hieß. Es wurde zunächst nicht mit einer so langen Ausfallzeit wie in der vergangenen Saison gerechnet. Damals hatte Havertz große Teile der Rückrunde verpasst. Bei seinem Reha-Programm mache er gute Fortschritte, so Arteta.

Damit könnte Havertz auch für die restlichen vier WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November ausfallen, wenn es für Deutschland darum geht, noch das direkte Endrunden-Ticket zu sichern.