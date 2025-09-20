Schalker Sieg dank Kapitän Karaman gegen Krisen-Magdeburger

Der FC Schalke 04 hat seinen Platz in der vorderen Gruppe der 2. Fußball-Bundesliga wieder mehr gefestigt. Die Königsblauen gewannen mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Magdeburg und schafften damit den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel. Zuletzt hatten die Schalker gegen Holstein Kiel verloren. In der Tabelle sind sie mit zwölf Punkten auf dem vierten Platz.

100. Gegentor für Magdeburg zu Hause in der 2. Liga

In Magdeburg erzielte Kapitän Kenan Karaman vor 27.427 Zuschauern in der 10. Minute die Führung. Es war der 100. Gegentreffer für die Magdeburger vor heimischer Kulisse in der 2. Liga. Nach der Pause erhöhte Karaman dann in der 56. Minute.

Für die Gastgeber war es bereits die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit und die vierte Nacheinander. Da half auch die Umstellung auf sechs Positionen im Vergleich zur Niederlage vorher in Bielefeld durch Trainer Markus Fiedler nichts.

Wieder kein Sieg für seine Magdeburger Mannschaft. Foto: Hendrik Schmidt/dpa