Fußball: Schwere Knieverletzung bei Ex-Nationaltorhüterin Frohms

Fußball

Schwere Knieverletzung bei Ex-Nationaltorhüterin Frohms

Zwei Tage nach ihrer Auswechslung in Paris verkündet Real Madrid eine bittere Diagnose bei Merle Frohms. Die 30-Jährige wird lange ausfallen.
Von dpa
    |
    |
    |
    Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild)
    Merle Frohms bestritt insgesamt 52 Länderspiele für Deutschland. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und dürfte einen Großteil der verbleibenden Saison verpassen. Die 30-Jährige habe beim 2:1-Sieg in der Champions League bei Paris Saint-Germain einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten, teilte ihr Club Real Madrid mit. Sie werde konservativ behandelt.

    Frohms war bei der Partie am Donnerstag unter Tränen ausgewechselt worden. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 und 52-malige Nationalspielerin war im Sommer vom VfL Wolfsburg nach Madrid gewechselt.

