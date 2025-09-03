Watzke lehnt deutsche Pflichtspiele im Ausland ab: «Punkt»

Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke hat möglichen offiziellen Spielen der Deutschen Fußball Liga im Ausland eine Absage erteilt. «Das ist im Prinzip ganz einfach: Solange ich bei der Liga in der Verantwortung stehe, wird es kein Spiel im Ausland geben, was Pflichtspiele angeht. Punkt», sagte der 66-Jährige nach seiner Wiederwahl bei der Generalversammlung der DFL. «Das ist nicht interpretationsfähig.»

In anderen Ländern wie Italien und Spanien wird der Supercup regelmäßig im Ausland - vor allem in Saudi-Arabien - ausgetragen. In der Spielordnung für den deutschen Supercup zwischen Meister und Pokalsieger steht der Passus: «Den Termin und den Spielort für den Supercup legt der DFL e.V. fest. Dabei behält sich der DFL e.V. auch das Recht vor, ein Stadion im Ausland als Spielort zu benennen.»

Europas Fußball-Fans protestieren

In einem gemeinsamen Statement sprachen sich am Mittwoch dutzende Verbände, Organisationen und Zusammenschlüsse europäischer Fans gegen offizielle Pflichtspiele im Ausland aus. Hintergrund sind Überlegungen der spanischen und italienischen Liga ein Spiel in die USA beziehungsweise nach Australien zu verlagern.

Watzke werde auch als Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union UEFA eine «klare Meinung» vertreten, wenn es um mögliche Anträge aus Italien und Spanien zu diesem Thema gehe, betonte der 66-Jährige.