U21-Nationalcoach Di Salvo nominiert zehn Neue für EM-Quali

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo beruft für den Auftakt in die EM-Qualifikation zehn neue Spieler in seinen 23-köpfigen Kader. Unter anderem setzt der Coach erstmals auf Ilyas Ansah vom 1. FC Union Berlin, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Der 20 Jahre alte Stürmer traf am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart bei seinem Bundesliga-Debüt doppelt. Die U21 startet am 9. September in Rostock gegen Lettland in die EM-Quali. Vier Tage zuvor steht bereits ein Testspiel in Albanien an, das zusammen mit Serbien die EM 2027 ausrichten wird.

Auf der Torhüter-Position sind Werder Bremens Mio Backhaus, Dennis Seimen (SC Paderborn) und der Ex-Karlsruher Max Weiß vom Burnley FC neu dabei, in der Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Joshua Quarshie (FC Southampton).

Ebenfalls erstmals im U21-Aufgebot stehen die Mittelfeldspieler Noël Aséko (Hannover 96), Muhammed Damar (TSG 1899 Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln) sowie die Augsburger Anton Kade und Mert Kömür. Hinzu kommt Stürmer Dženan Pejčinović vom VfL Wolfsburg.

Collins, Wanner und Bischof fehlen

Verzichten muss Di Salvo auf Frankfurts Nnamdi Collins, den Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft berufen hatte. Auch die gesundheitlich angeschlagenen Paul Wanner (PSV Eindhoven) und Tom Bischof vom FC Bayern München werden fehlen.

«Paul ist nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit, beim letzten PSV-Spiel kam er auch nur kurz zum Einsatz. Tom ist aufgrund seiner Blinddarm-OP nicht einsatzfähig», erklärte Di Salvo, der bei der vergangenen U21-EM im Juni den Titel knapp verpasst hatte. Im Finale von Bratislava war Deutschland dem englischen Nachwuchs 2:3 unterlegen.

Icon vergrößern Auch der frühere Karlsruher Torwart Max Weiß steht erstmals im Aufgebot. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch der frühere Karlsruher Torwart Max Weiß steht erstmals im Aufgebot. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Icon vergrößern Will die deutsche U21 erneut zur EM führen: Antonio Di Salvo. Foto: Boris Roessler/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Will die deutsche U21 erneut zur EM führen: Antonio Di Salvo. Foto: Boris Roessler/dpa