Miami-Coach zu möglichem neuen Messi-Vertrag: Wäre großartig

Der sich Medienberichten zufolge anbahnende neue Vertrag für Lionel Messi bei Inter Miami wäre nach Ansicht seines Landsmanns und Trainers Javier Mascherano «eine großartige Nachricht» für den amerikanischen Fußball. «Ich hoffe, es passiert bald», sagte Mascherano. Der 41-Jährige spielte während seiner eigenen Profi-Karriere beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft mit dem zwei Jahre jüngeren Messi zusammen.

Messi-Event: keine Zukunftsaussagen

Für die Mannschaft, den Verein und die Geschichte des Vereins wäre es etwas Einzigartiges, meinte Mascherano. Inter Miami spielt erst seit 2020 in der Major League Soccer, einer der Mitbesitzer ist die englische Fußball-Legende David Beckham. Messi wechselte im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain nach Florida.

Dass die Vereinsbosse den Vertrag mit dem argentinischen Weltmeister von 2022 verlängern wollen, ist seit langem bekannt. Messi selbst äußerte sich jüngst bei einem Event seines eigenen Sport-Getränks Medienberichten zufolge nicht zu Verhandlungen oder seiner Vereins-Zukunft.

Transferexperte: Ein paar Punkte noch zu klären

Er hatte beim WM-Qualifikationsspiel Anfang dieses Monats in Buenos Aires - vermutlich seinem letzten Pflichtspiel im Nationaltrikot auf argentinischem Boden - auch in Sachen WM kein klares Bekenntnis abgegeben. «Wenn ich mich gut fühle, genieße ich es. Wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich aber ehrlich gesagt keine Freude daran», hatte der mittlerweile 38-Jährige betont. «Ich habe noch keine Entscheidung bezüglich der Weltmeisterschaft getroffen.» Die WM-Endrunde findet im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Transferexperte Fabrizio Romano schrieb bei Instagram, dass sich die Gespräche über einen neuen Vertrag bei Inter Miami in einem fortgeschrittenen Stadium befinden würden. Einige Punkte seien aber noch zu klären. Messis aktueller Vertrag ist - entsprechend der Saison in der MLS - noch bis zum Jahresende gültig.

Icon vergrößern Noch gibt es keinen neuen Vertrag - es könnte aber bald soweit sein. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noch gibt es keinen neuen Vertrag - es könnte aber bald soweit sein. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa