Rassismus gegen Spielerin: Weitere Festnahme in England

Nach den rassistischen Beleidigungen gegen die englische Nationalspielerin Jess Carter während der Fußball-EM hat die britische Polizei einen zweiten Verdächtigen zwischenzeitlich festgenommen. Es handle sich um einen 30 Jahre alten Mann aus Ripley in Derbyshire wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige wurde demnach nach einer Kautionszahlung wieder freigelassen, die Ermittlungen dauern an. Zuvor war ein 59-Jähriger vorübergehend festgenommen worden.Carter, die Lebensgefährtin der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, hatte während der Endrunde von den rassistischen Anfeindungen und der Hetze durch Nutzer im Internet berichtet. Der englische Verband hatte angekündigt, mit der Polizei zu kooperieren, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

«Niemand sollte einem so widerwärtigen Missbrauch ausgesetzt sein, und wir möchten klarstellen, dass rassistische Beschimpfungen dieser Art nicht toleriert werden», sagte Chief Constable Mark Roberts. Jeder sei für sein Handeln und seine Worte verantwortlich, die Behörden würden sicherstellen, «dass Täter sich nicht hinter einem Social-Media-Profil verstecken können, um abscheuliche Kommentare zu veröffentlichen».