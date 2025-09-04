Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Nach Fußball-EM: Rassismus gegen Spielerin: Weitere Festnahme in England

Nach Fußball-EM

Rassismus gegen Spielerin: Weitere Festnahme in England

Nach rassistischen Beleidigungen gegen Jess Carter ermittelt die britische Polizei. Nun ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Jess Carter hatte die rassistischen Beleidigungen gegen sie während der EM öffentlich gemacht. (Archivbild)
    Jess Carter hatte die rassistischen Beleidigungen gegen sie während der EM öffentlich gemacht. (Archivbild) Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

    Nach den rassistischen Beleidigungen gegen die englische Nationalspielerin Jess Carter während der Fußball-EM hat die britische Polizei einen zweiten Verdächtigen zwischenzeitlich festgenommen. Es handle sich um einen 30 Jahre alten Mann aus Ripley in Derbyshire wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige wurde demnach nach einer Kautionszahlung wieder freigelassen, die Ermittlungen dauern an. Zuvor war ein 59-Jähriger vorübergehend festgenommen worden.Carter, die Lebensgefährtin der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, hatte während der Endrunde von den rassistischen Anfeindungen und der Hetze durch Nutzer im Internet berichtet. Der englische Verband hatte angekündigt, mit der Polizei zu kooperieren, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

    «Niemand sollte einem so widerwärtigen Missbrauch ausgesetzt sein, und wir möchten klarstellen, dass rassistische Beschimpfungen dieser Art nicht toleriert werden», sagte Chief Constable Mark Roberts. Jeder sei für sein Handeln und seine Worte verantwortlich, die Behörden würden sicherstellen, «dass Täter sich nicht hinter einem Social-Media-Profil verstecken können, um abscheuliche Kommentare zu veröffentlichen».

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden