Ex-Weltmeister Kohler gibt DFB-Verteidigern Ratschläge

Jürgen Kohler sieht bei seinen aktuellen Abwehr-Nachfolgern in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft individuellen Verbesserungsbedarf. Der internationale Top-Verteidiger kommt für den Weltmeister von 1990 aber ohnehin aus den Niederlanden.

«Liverpools Virgil van Dijk ist ein genialer Spieler und eine herausragende Persönlichkeit», sagte Kohler dem «Kicker» in einem Interview anlässlich seines 60. Geburtstages am Montag.

Schlotterbeck, Tah, Rüdiger im Fokus

Die DFB-Defensive sieht Kohler vor den wichtigen WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und am folgenden Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland so:

«Nico Schlotterbeck hat diese natürliche Aggressivität, will aber manchmal zu viel und verursacht Freistöße oder sieht Karten. An diesen Nuancen muss er arbeiten», sagte Kohler über den Dortmunder, der nach langer Pause wegen einer Knieoperation nun ins DFB-Team zurückkehrt.

«Jonathan Tah besitzt auch eine gute Qualität, aber ihn sehe ich nicht auf dem Top-Level», sagte Kohler über den Innenverteidiger vom FC Bayern München.

«Antonio Rüdiger finde ich auch richtig gut, wenn er bei sich bleibt und sich nicht von anderen Dingen locken lässt. Leider kann man ihn zu häufig sehr schnell aus dem Spiel nehmen», sagte Kohler über den Verteidiger von Real Madrid, der für die DFB-Elf allerdings wegen einer Verletzung ausfällt.

Kohler bestritt 105 Länderspiele für die DFB-Elf und wurde 1990 Weltmeister. Beim EM-Sieg 1996 verletzte er sich im Auftaktspiel schwer. Mit Borussia Dortmund wurde er Weltpokalsieger, gewann die Champions League und zweimal den deutschen Meistertitel, mit dem FC Bayern München wurde er einmal Meister, mit Juventus Turin holte er den UEFA-Cup.

Den Fehlstart der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation will Kohler nicht überbewerten. «Man muss fairerweise sagen, dass beim 0:2 in der Slowakei wichtige Spieler gefehlt haben. Der Gegner hatte einen guten Tag, die deutsche Mannschaft nicht. Wissen Sie, das ist uns früher auch manchmal passiert. Ich bin überzeugt, dass wir die Spiele jetzt gewinnen werden. Der erste Platz in der Gruppe ist ein Muss, da gibt es kein Vertun», sagte Kohler.

Titelansage richtig

Die hohen Ansprüche von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Titelansage für die WM 2026 hält er für grundsätzlich richtig. «Ich finde das gut. Wenn man die letzten zwei Spiele sieht, klingt es vermessen, aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft performen kann, wenn alle an Bord sind», sagte Kohler.

Icon vergrößern Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988. Foto: picture alliance / dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jürgen Kohler im Duell mit Marco van Basten bei der EM 1988. Foto: picture alliance / dpa