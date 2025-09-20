Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Premier League: Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Everton

Premier League

Fünfter Sieg im fünften Spiel: Liverpool schlägt Everton

Der Traumstart des FC Liverpool geht weiter. Die Reds gewinnen auch das Derby gegen Everton und feiern damit schon den fünften Sieg im fünften Premier-League-Spiel.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erzielte das 2:0 für Liverpool
    Der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitike erzielte das 2:0 für Liverpool Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

    Der FC Liverpool hat im fünften Spiel der Premier-League-Saison den fünften Sieg gefeiert. Die Reds setzten sich im prestigeträchtigen Merseyside-Derby gegen den FC Everton mit 2:1 (2:0) durch. Der ehemalige Bayern-Profi Ryan Gravenberch (10. Minute) und der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (29.) erzielten die Tore für den englischen Meister, für den Nationalspieler Florian Wirtz erst nach einer Stunde zum Einsatz kam.

    Gravenberch mit Traumtor

    Liverpool dominierte die Partie in Anfield über weite Strecken, spielte aber vor allem in der ersten Hälfte furios auf. Gravenberch brachte die Gastgeber nach Vorlage von Mohamed Salah mit einem Traumtor aus dem Lauf in Führung. Ekitiké erhöhte nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Gravenberch auf 2:0.

    Nachdem Liverpool das Geschehen in der ersten Halbzeit noch kontrolliert hatte, ließ das Team von Trainer Arne Slot in der zweiten Halbzeit etwas nach, wodurch Everton besser ins Spiel fand. In der 58. Minute gelang Idrissa Gueye mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel der Anschlusstreffer für die Gäste.

    Chancen auf beiden Seiten

    Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten – durch den eingewechselten Wirtz und die früheren Leipziger Dominik Szoboszlai und Ibrahima Konaté für Liverpool, durch Jack Grealish und Iliman Ndiaye für Everton – blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg für die Reds, die ihre Tabellenführung vorerst auf sechs Punkte ausbauten.

    Ryan Gravenberch schoss Liverpool mit einem Traumtor in Führung.
    Ryan Gravenberch schoss Liverpool mit einem Traumtor in Führung. Foto: Rui Vieira/AP/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden