Premier League: Havertz am Knie operiert - Club hofft auf schnelle Rückkehr

Premier League

Havertz am Knie operiert - Club hofft auf schnelle Rückkehr

Der Nationalspieler ist vom Verletzungspech verfolgt. Nun musste er sich einem Eingriff am Knie unterziehen. Wie lange fällt der Ex-Leverkusener dieses Mal aus?
    Musste sich einem Eingriff am Knie unterziehen: Kai Havertz (Archivbild)
    Musste sich einem Eingriff am Knie unterziehen: Kai Havertz (Archivbild) Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

    Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen. Das teilte sein Club FC Arsenal mit, der aber offenbar nicht mit einer so langen Ausfallzeit des Ex-Leverkuseners wie in der vergangenen Saison rechnet. Damals hatte Havertz große Teile der Rückrunde verpasst. Der Offensivspieler werde in Kürze mit seinem Reha-Programm beginnen.

    Havertz' Verletzung war nach dem Auftaktsieg der Gunners in der Premier League bei Manchester United diagnostiziert worden. Der 26-Jährige hatte in der vorigen Saison drei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und alle bisherigen vier Länderspiele des Jahres 2025 in der Nations League verpasst.

