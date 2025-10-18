Kurz nach Abpfiff: Nottingham trennt sich von Postecoglou

Nur 39 Tage nach seiner Verpflichtung ist Fußballtrainer Ange Postecoglou seinen Job beim Premier-League-Club Nottingham Forest wieder los. Kurz nach einer 0:3-Heimniederlage gegen den FC Chelsea und dem achten Spiel ohne Sieg gab der Verein die Trennung von dem 60-jährigen Australier bekannt.

Nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen sei er mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden worden, teilte der Verein nur knapp 20 Minuten nach dem Abpfiff in einem knappen Statement mit.

Postecoglou war erst am 9. September als neuer Coach des einstigen Europapokalsiegers präsentiert worden. Davor hatte er mit dem Liga-Rivalen Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen, war mit den Spurs in der abgelaufenen Premier-League-Saison aber nur auf einem enttäuschenden Tabellenplatz 17 gelandet.

Nottingham Forest hatte sich in dieser Saison bereits von Trainer Nuno Espirito Santo getrennt. Der Portugiese musste nach längeren Querelen mit Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis gehen und betreut mittlerweile West Ham United.