Liverpool feiert dank Salah vierten Liga-Sieg in Serie

Der deutsche Fußballnationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool den vierten Sieg im vierten Premier-League-Spiel gefeiert. Beim Aufsteiger FC Burnley gewann der englische Fußballmeister dank eines späten Handelfmeters mit 1:0 (0:0). Mohamed Salah verwandelte den Strafstoß in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten die Reds gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber kein Mittel gefunden.

Liverpool beißt sich lange an Burnleys Abwehr fest

Mit Wirtz und dem ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké in der Startelf begann Liverpool mit viel Druck. Gerade in der ersten Hälfte ließ das Team von Trainer Arne Slot aber die letzte Durchschlagskraft vermissen. Ein Kopfball von Ibrahima Konaté und ein Distanzschuss von Dominik Szoboszlai blieben die gefährlichsten Aktionen vor der Pause. Burnley hatte im Angriff wenig zu melden, verteidigte aber diszipliniert.

Im zweiten Durchgang erhöhte Liverpool den Druck. Chancen von Ryan Gravenberch, Cody Gakpo und Salah blieben jedoch ungenutzt. Auch die Joker Federico Chiesa und Andrew Robertson brachten nicht den erhofften Treffer. Bis Burnleys Hannibal in der Nachspielzeit einen Ball des früheren Leverkusener Jeremie Frimpong mit der Hand stoppte - und Salah vom Punkt doch noch für Jubel beim neuen und alten Tabellenführer sorgte.