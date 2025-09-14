Man City gewinnt Derby gegen United dank Foden und Haaland

Manchester City hat nach zwei Niederlagen in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg errungen und sich im Derby gegen den Stadtrivalen Manchester United mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Phil Folden (18. Minute) und Erling Haaland (53./68.) sorgten mit ihren Toren für den deutlichen Erfolg und beendeten die Minikrise für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Man City bestimmte die Partie von Beginn an. Phil Foden brachte die Gastgeber nach einer guten Viertelstunde per Kopf in Führung. Die Cityzens hätten zur Pause sogar noch höher führen können, aber Haaland und Tijjani Reijnders vergaben gute Chancen.

Startelfdebüt für Donnarumma

In Citys Startelf stand erstmals der neue Torhüter Gianluigi Donnarumma. Italiens Nationalkeeper hatte allerdings kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen, weil United in der Offensive viel zu wenig zu bieten hatte.

Kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Haaland. Wenig später profitierte der Norweger von einem haarsträubenden Fehlpass von Harry Maguire. Bernardo Silva schaltete schnell um und schickte Haaland steil, der frei vor United-Keeper Altay Bayindir auftauchte und für die Entscheidung sorgte. Kurz darauf vergab der Ex-Dortmunder noch die Chance zum 4:0.