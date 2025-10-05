Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Premier League: Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Premier League

Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sandro Tonali (links) setzte sich mit Newcastle gegen Nottingham durch.
    Sandro Tonali (links) setzte sich mit Newcastle gegen Nottingham durch. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

    Nick Woltemade hat Newcastle United in der Premier League zum zweiten Saisonsieg geschossen. Der Fußball-Nationalspieler sorgte in der 84. Minute mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter für den 2:0 (0:0)-Endstand gegen Nottingham Forest. Für den 23-Jährigen war es bereits sein dritter Premier-League-Treffer im vierten Spiel. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Bruno Guimarães (58.) Newcastle in Führung gebracht. Die Gastgeber stehen nach dem Sieg im Mittelfeld der Tabelle. Nottingham dagegen steckt nach der nächsten Niederlage vorerst im Abstiegskampf fest.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden