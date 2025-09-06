PSG-Trainer Luis Enrique muss nach Radsturz operiert werden

PSG-Trainer Luis Enrique hat bei einem Sturz mit dem Rad einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Wie der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain via X mitteilte, wurde der 55 Jahre alte Spanier zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Er müsse sich einer Operation unterziehen, erklärte PSG. Laut der französischen Zeitung «Le Parisien» stürzte Luis Enrique, dessen große Leidenschaft fürs Rennradfahren bekannt ist, in Spanien.

Wie es genau zu dem Unfall kam, wurde bisher nicht bekannt. PSG sprach dem ehemaligen spanischen Nationalcoach und Ex-Profi die volle Unterstützung zu und wünschte ihm eine schnelle Genesung. Die nächste Partie für PSG steht am 14. September in der französischen Meisterschaft gegen RC Lens an. Bisher hat die Mannschaft von Luis Enrique in drei Spielen drei Siege gefeiert.