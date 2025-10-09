Tuchel holt nächsten Sieg mit England - Pause für Kane

Englands Nationalmannschaft kommt unter Trainer Thomas Tuchel immer besser in Form. In einem Testspiel fertigten die Three Lions Wales mit 3:0 (3:0) ab. Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) machten schon vor der Pause alles klar für Tuchels Mannschaft. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte das Spiel von der Bank.

