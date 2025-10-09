Icon Menü
Testspiele: Tuchel holt nächsten Sieg mit England - Pause für Kane

Testspiele

Tuchel holt nächsten Sieg mit England - Pause für Kane

Thomas Tuchel befindet sich mit England im Aufwind. In einem Testspiel gegen Wales gibt es den nächsten souveränen Erfolg.
Von dpa
    Ollie Watkins erzielte ein Tor für England
    Ollie Watkins erzielte ein Tor für England Foto: Frank Augstein/AP/dpa

    Englands Nationalmannschaft kommt unter Trainer Thomas Tuchel immer besser in Form. In einem Testspiel fertigten die Three Lions Wales mit 3:0 (3:0) ab. Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) machten schon vor der Pause alles klar für Tuchels Mannschaft. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte das Spiel von der Bank.

