Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Sinsheim (dpa) -
Baumann: Ein Zu-null-Sieg im Heimspiel - so was liebt ein Torwart. Gegen zehn Luxemburger verbrachte der Hoffenheimer einen arbeitsfreien Abend.
Kimmich: Der Kapitän wechselte wieder nach rechts und gestaltete von dort das Spiel. Nach seinem dritten Elfmeter-Tor gelang ihm im 104. Länderspiel der erste Doppelpack. Eine Top-Leistung.
Tah: Im Kerngeschäft als Verteidiger nie gefordert. Der Bayern-Profi war hauptsächlich mit dem Spielaufbau beschäftigt.
Schlotterbeck: Beim DFB-Comeback nach über einem halben Jahr war der Dortmunder hinten nicht gefordert. In Nordirland geht es für ihn richtig los.
Raum: Aktuell Linksverteidiger Nummer eins. Der Leipziger eröffnete den Torreigen mit seinem technisch feinen Freistoß. Sein erstes Länderspieltor.
Goretzka: Dynamisch unterwegs im Mittelfeld. Viele Ballgewinne. Eine gute Kopfballchance (8.). Seinen verdeckten Schuss hielt der Torwart (31.).
Pavlovic: Der 21-jährige Münchner war der Ballverteiler im Mittelfeld. Bewegte sich geschickt, bot sich permanent an. Sehr aktiv auch im Gegenpressing.
Gnabry: Blüht wie beim FC Bayern auch im DFB-Trikot auf. Sein frühes Tor wurde aberkannt. Holte den Freistoß vor dem 1:0 raus und den Elfer mit Rot vor dem 2:0. Krönte seine Leistung mit dem 24. Tor. Grätschte sogar hinten (32.).
Wirtz: Vor dem Anpfiff als Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Ohne Liverpool-Last sehr spielfreudig und agil. Raffinierter Freistoß an den Pfosten (62.).
Adeyemi: Der Dortmunder ging auf dem rechten Flügel oft ins eins gegen eins. Etwas Besonderes gelang ihm in 60 Minuten nicht. Ungenau im Abschluss.
Woltemade: Eingekeilt zwischen Luxemburgs Verteidigern fehlte dem großen Angreifer der Raum zur Entfaltung. Scheiterte nach Wirtz-Pass am Torwart.
Anton: Der Dortmunder löste BVB-Kollege Schlotterbeck nach der Pause ab. Verteidigte aufmerksam, wenn es überhaupt mal im Ansatz notwendig war.
Burkardt: Löse den von einem Infekt geschwächten Woltemade nach einer Stunde im Sturmzentrum ab. Auch er tat sich in der Enge schwer.
Baku: Der Wolfsburger feierte nach vier Jahren sein Länderspiel-Comeback. Kam für Adeyemi, hatte einige Aktionen. Guter Pass auf Gnabry (65.).
Beier: Der BVB-Youngster durfte den mit viel Applaus bedachten Gnabry ablösen (68.). So effektiv wie sein Vorgänger war er allerdings nicht.
Brown: Der 22 Jahre alte Außenverteidiger von Eintracht Frankfurter kam als Einwechselspieler für Raum in den Schlussminuten zu seinem Debüt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden