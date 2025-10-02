Icon Menü
WM-Qualifikation: Rangnick verlässt Krankenhaus - Lehrgang nicht in Gefahr

WM-Qualifikation

Rangnick verlässt Krankenhaus - Lehrgang nicht in Gefahr

Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Teamchef Österreichs hat einem Medienbericht zufolge das Krankenhaus verlassen. Bei den nächsten Spielen ist Ralf Rangnick wieder dabei.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ralf Rangick hat das Krankenhaus verlassen. (Archivbild)
    Ralf Rangick hat das Krankenhaus verlassen. (Archivbild) Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

    Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat die Unfallklinik Murnau in Bayern einem Medienbericht zufolge verlassen. Das bestätigte ein Sprecher des Österreichischen Fußball-Bundes ÖFB der Nachrichtenagentur APA. Der 67 Jahre alte Deutsche könne daher wie vorgesehen ab Montag den Lehrgang der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationspartien am 9. Oktober gegen San Marino und am 12. Oktober gegen Rumänien leiten.

    Der frühere Bundesliga-Coach musste sich zuletzt mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen. Bei einem Eingriff fing er sich einen Krankenhauskeim ein, was zu Problemen und zur stationären Behandlung in Murnau führte.

    Rangnick sorgt für Hingucker

    Bei Österreichs Länderspiel im September in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina hatte Rangnick für einen Hingucker gesorgt. Um das Sprunggelenk nicht zu sehr zu belasten, fuhr er mit einem dick bereiften E-Bike über den Rasen im Stadion.

    Bislang hat die Auswahl alle vier Spiele gewonnen und liegt in Gruppe H hinter der punktgleichen Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina auf Rang zwei. Der größte Konkurrent hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert.

    Zuletzt war Ralf Rangnick verletzungsbedingt noch mit dem E-Bike unterwegs. (Archivbild)
    Zuletzt war Ralf Rangnick verletzungsbedingt noch mit dem E-Bike unterwegs. (Archivbild) Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa
