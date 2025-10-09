Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän

Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus hat Ralf Rangnick mit Österreichs Nationalteam einen Rekordsieg in der WM-Qualifikation eingefahren. Gegen den krassen Außenseiter San Marino setzte sich Rangnicks Team mit 10:0 (6:0) durch und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026.

Ein Viererpack des überragenden Marko Arnautovic (8./47./83./84.), Romano Schmid (7. Minute), Michael Gregoritsch (24.), Stefan Posch (30./42.), Konrad Laimer (45.) und Nikolaus Wurmbrand (76.) sorgten für den Sieg. Noch nie hatten die Österreicher höher gewonnen. Der bislang höchste Erfolg war 1977 ein 9:0 gegen Malta gewesen.

Nach mehreren Sprunggelenks-Operationen hatte Rangnick das Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh am Spielfeldrand verfolgt. Die Österreicher rückten nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel auf Platz eins ihrer Gruppe vor und zogen am punktgleichen Bosnien-Herzegowina (ein Spiel mehr) vorbei.

Auch Kroatien und Niederlande auf WM-Kurs

Auch die Niederländer kommen nach einem 4:0 (1:0)-Erfolg auf Malta der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko immer näher. Cody Gakpo (12./Foulelfmeter/48./Foulelfmeter), Tijani Reijnders (57.) und Memphis Depay (90.+3) trafen für Oranje, das seine Führung in Gruppe G weiter ausbaute.

Auch die Kroaten befinden sich auf WM-Kurs. Ein 0:0 beim ersten Verfolger Tschechien reichte, um die Tschechen hinter sich zu halten. Kroatien hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen als Tschechien.